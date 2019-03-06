Перед обжалованием приговора мошенницы с курганской «Рублевки» вспомнили ее бывшего мужа-судью

Мила Антропова была задержана в 2016 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском областном суде 21 марта рассмотрят апелляцию по делу с махинациями землей на курганской «Рублевке», фигурантом которого является предпринимательница Мила Антропова. Ее земляки из Кетовского района уверены, что суд не только не ужесточит и без того мягкий приговор, но и может еще его смягчить. Это связывают с влиятельным бывшим супругом бизнесвумен Вячеславом Антроповым, который в настоящее время претендует на пост председателя Тюменского областного суда.

То, что судья из Тюмени является бывшим супругом курганской предпринимательницы, подтвердили сразу несколько источников агентства в Кетово. «У них общая дочь, они продолжают общаться, это никто не скрывает», — рассказал один из знакомых Антроповой на правах анонимности. В Тюменском областном суде о возможном влиянии Антропова на дело его экс-супруги говорить с корреспондентом «URA.RU» не захотели.

Как ранее сообщало «URA.RU», Мила Антропова осуждена на четыре года условно и штраф в размере 150 тысяч рублей. Первый заместитель главы Кетовского района Анатолий Пиносов и экс-глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров осуждены на шесть лет условно с испытательным сроком в пять лет, им запрещено занимать должности в госструктурах в ближайшие три года. Глава Кетовского сельсовета Алексей Иванов осужден на три года условно с запретом занимать должности в госструктурах на два года. Экс-глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин также признан виновным, однако срок давности по его преступлениям позволил суду освободить его от ответственности.