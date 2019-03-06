Пьяного дебошира сняли с самолета в Магнитогорске

Сотрудники транспортной полиции Магнитогорска сняли с самолета, выполнявшего рейс Магнитогорск-Москва, пьяного дебошира. Мужчина во время посадки на борт самолета находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и мешал работе экипажа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Инцидент произошел 5 марта. «Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. В результате дебошир был доставлен в дежурную часть ЛПП в аэропорту Магнитогорска, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, рассматривается вопрос возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье 319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудников полиции.
Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил авиадебоширам запрещать полеты на три года. Савельев также считает, что члены экипажа должны иметь право использовать средства для сдерживания нарушителей — например, специальные ремни и пластиковые наручники.