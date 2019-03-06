В Прикамье полицейский сбил беременную женщину и уехал

Об инциденте стало известно краевым чиновникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Березников Марк Хохлявин рассказал о ДТП, в котором пострадала его беременная супруга. По словам мужчины, сотрудник ГИБДД сбил девушку и скрылся с места аварии.

Об инциденте стало известно после того, как Хохлявин потребовал вмешательств в ситуацию губернатора Прикамья Максима Решетникова. Под одним из постов в официальном аккаунте главы региона пермяк оставил комментарий, в котором рассказал, что ДТП произошло 10 февраля. «Был совершен наезд, виновник скрылся. Позже выяснилось, что им оказался действующий сотрудник ГИБДД Воробьев Николай Викторович», — сообщил житель Березников.

По его словам, городское руководство ГИБДД заявило, что, вероятнее всего, сотрудник не понесет даже административного наказания. На комментарий пермяка отреагировало министерство территориальной безопасности региона — чиновники попросили отправить им всю имеющуюся информацию.

В пресс-службе краевого ГУ МВД подтвердили «URA.RU» сам факт ДТП. По данным ведомства, сообщения о травмах в результате инцидента в полицию не поступало. Сейчас проводится административное расследование. В ведомстве отметили, что говорить о вине сотрудника ГИБДД пока преждевременно. По данному эпизоду проверяется несколько автомобилей Chevrolet Lanos — одним из таких действительно владеет сотрудник органов внутренних дел. «Фактических данных утверждать, что сотрудник полиции совершил ДТП и скрылся с места происшествия, не имеется. В случае, если вина сотрудника будет установлена, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — добавили в ведомстве.