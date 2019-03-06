СМИ сообщили о новом секс-скандале с участием подростка в штабе Навального

В штабе Навального поторопились опровергнуть информацию журналистов Фото: снимок из соцсетей

новость из сюжета Митинги Навального

В Санкт-Петербурге 21-летняя сотрудница штаба блогера Алексея Навального подозревается в сожительстве с 15-летним юношей, активистом движения «Весна». Об этом сообщили источники в правоохранительных органах журналистам издания «Мойка 78». В свою очередь в штабе заявили, что им об этом ничего не известно.

По данным петербургского издания, девушка долгое время жила за границей, после чего с родителями переехала в Россию. Позже она перебралась в Петербург, где увлеклась протестными митингами и пару раз была оштрафована за неповиновение полиции и нарушение установленного порядка организации митинга. В это время она и познакомилась со школьником, закрутив с ним роман. Подросток тоже был частым гостем на митингах, в акциях оппозиции он участвует с 13 лет и состоит на учете в районной инспекции по делам несовершеннолетних.

В разговоре с «URA.RU» представитель петербургского штаба Навального Ольга Гусева сообщила, что ей не знакома информация о подозрениях. «На данный момент 21-летних сотрудниц у нас нет. Может быть, они когда-то были, но сейчас их нет», — сообщила собеседница агентства.

22 февраля в Санкт-Петербурге арестовали участников молодежного движения «Весна» (поддерживали акции блогера Алексея Навального и активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко) Владимира Казаченко и Вадима Тишкина. Их подозревают в половой связи с несовершеннолетними и хранении наркотиков. В начале марта петербургские общественники организовали митинг против оппозиционеров-педофилов у штаба Навального.