Заброшенное здание исчезнет до конца недели Фото: t7-inform.ru/domofoto.ru

В Перми до 10 марта будет демонтирована заброшенная водонапорная башня, расположенная на ул. Свизяева. В данный момент неизвестно, как именно объект будет уничтожен — опрокинуть его трактором уже не получилось.

Решение о сносе в начале недели приняла администрация Индустриального района по итогу заседания с участием собственника башни (строение и участок под ним ней принадлежат частному лицу). «Демонтаж планируется произвести в срок до 10 марта», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации.

В данный момент территория вокруг объекта огорожена сигнальной лентой и взята под охрану. Способ, которым башня будет демонтирована, пока не уточняется. Со стороны многоквартирного дома, находящегося рядом с объектом, выставлено ограждение.