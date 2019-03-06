Орешкин объяснил эмоции Володина на «правительственном часе» в Госдуме

Володин был эмоционален из-за плохих показателей по динамике развития экономики, считает Орешкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин объяснил эмоции спикера Госдумы Вячеслава Володина, прервавшего его выступление на «правительственном часе». По словам Орешкина, заявление спикера нижней палаты могло быть связано с «не очень хорошими показателями» динамики экономического развития.

«Эмоциональная составляющая была связана с <…> не очень хорошими показателями по динамике», — цитирует РБК Орешкина. Глава МЭР также добавил, что Володин был эмоционален также из-за масштабности задач по нацпроектам, которые необходимо решать.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина, напоминает «Национальная служба новостей». Глава Минэкономразвития РФ выступал с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако депутаты ожидали услышать от главы ведомства о стратегических задачах, которые он ставит перед министерством. В итоге Орешкину было предложено вновь выступить со своим докладом в конце марта — начале апреля.