Кандидат в президенты пообещал раздать украинцам оружие для войны с Россией

Кривонос считает, что украинский народ должен быть вооружен нарезным оружием Фото: Минобороны России/Евгений Кель

Гражданское население Украины должно начать готовиться к войне с Россией и получить право владеть нарезным оружием. С таким призывом выступил кандидат на пост президента Украины Сергей Кривонос.

«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это главная задача», — приводит РИА «Новости» слова Кривоноса. Претендент на президентский пост Украины подчеркнул, что Киеву нужна «система», чтобы всеми возможными силами бороться с «противником».

Ранее другой кандидат на пост главы Украины Владимир Зеленский, напротив, заявил о необходимости переговоров с Россией. По его мнению, достижение мира в стране невозможно без переговоров с РФ. Политик также готов привлечь к переговорам США и Великобританию.