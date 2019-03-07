Погода испортит праздник 8 Марта в Челябинской области

Погода обещает ухудшиться в ночь на 8 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со штормовым предупреждением выступило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Оно продлится с позднего вечера 7 марта до раннего утра 8 марта. По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь на Южный Урал обрушатся сильные снегопады и метели, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ведомства.

«На региональных автодорогах ожидается сильная гололедица. Миндортранс области обращается к автомобилистам: будьте внимательны и осторожны на трассах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Челябгидрометцентр прогнозирует, что в области в ночь на 8 марта температура опустится до -17 градусов, а при прояснении — до -22 градусов. Днем она будет колебаться от -1 до -6 градусов. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В субботу, 9 марта, потеплеет. Ночью будет до -12 градусов. А днем — от +3 до -2 градусов.