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Погода испортит праздник 8 Марта в Челябинской области

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 11:19
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Погода обещает ухудшиться в ночь на 8 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со штормовым предупреждением выступило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Оно продлится с позднего вечера 7 марта до раннего утра 8 марта. По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь на Южный Урал обрушатся сильные снегопады и метели, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ведомства.

«На региональных автодорогах ожидается сильная гололедица. Миндортранс области обращается к автомобилистам: будьте внимательны и осторожны на трассах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Челябгидрометцентр прогнозирует, что в области в ночь на 8 марта температура опустится до -17 градусов, а при прояснении — до -22 градусов. Днем она будет колебаться от -1 до -6 градусов. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В субботу, 9 марта, потеплеет. Ночью будет до -12 градусов. А днем — от +3 до -2 градусов.

Фото: Челябгидрометцентр

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