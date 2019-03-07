Челябинские парламентарии заочно одобрили инициативы Путина

Законодательное собрание Челябинской области 7 марта на внеочередном заседании поддержало федеральный законопроект по индексации пенсии россиян, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил «URA.RU» председатель заксобрания Владимир Мякуш, голосование было заочным.
«Депутаты поддержали данную инициативу, положительный отзыв сегодня направлен в Госдуму», — заявил Владимир Мякуш.
20 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о перерасчете выплат российским пенсионерам. 25 февраля комиссия правительства России одобрила законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. 5 февраля руководители всех регионов получили из администрации президента указания провести 6—7 марта заседания региональных парламентов на данную тему.