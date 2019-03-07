Плакаты курганских депутатов от КПРФ с пожеланием женщинам Зауралья «всего нилучшего» прокомментировали в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Досадная опечатка, а также само оформление баннеров стали поводом для шуток ведущего Ивана Урганта.
«В Кургане местное отделение Коммунистической партии Российской Федерации разместило на улицах города в честь 8 Марта поздравительные плакаты. Там несколько изменилась суть пожелания. Цитирую: „Поздравляем милых женщин с прекрасным праздником. Всего самого нилучшего вам и вашим близким“», — сообщил Ургант под смех зрителей.
Возникли у ведущего и вопросы к фотографии. «Умение красиво выстроить кадр всегда было присуще коммунистам. Но здесь они превзошли сами себя», — заявил он, чем снова вызвал смех в зале. Ургант в шутку предположил, что фотографию сделали в день смерти Сталина.
Ранее «URA.RU» сообщало о плакате, размещенном на центральной площади Кургана. На нем изображены депутаты областной думы Иван Евгенов и Василий Кислицын, а также представитель Курганской городской думы Яков Сидоров. «Всего самого нилучшего Вам и вашим близким», — гласила надпись на плакате. Позже оплошность исправили самым простым способом: поверх слов, напечатанных с ошибками, приклеили заплатки с правильным написанием.