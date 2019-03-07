Уральский экс-мэр, пойманный с фальшивым дипломом, снова оказался на муниципальной работе

Бывший мэр города Красноуральска Свердловской области Вячеслав Грибов, ушедший с должности со скандалом после того, как выяснилось, что у него поддельный диплом, снова вышел на работу. Грибова приняли на должность замдиректора дворца спорта «Молодость» ОАО «Святогор», входящего в структуру УГМК, сообщили «URA.RU» в администрации города.
Официальный комментарий в администрации пообещали представить позже. В пресс-службе УГМК сообщили «URA.RU», что «по соглашению о социальном партнерстве с правительством Свердловской области все ледовые арены после завершения строительства передаются на баланс муниципалитетов. Таким образом, Грибова приняла на работу администрация города».
Ранее «URA.RU» сообщало, что у мэра Красноуральска Вячеслава Грибова обнаружили поддельный диплом. Силовики установили, что при поступлении в УГТУ-УПИ в приемную комиссию был подан диплом о среднем специальном образовании Екатеринбургского машиностроительного колледжа, который, как теперь установлено, Грибову не выдавался и является поддельным. На основании этого диплома колледжа Грибов получил высшее образование за три года. Следователю Грибов сообщил, что не помнит, кому и как сдавал документы. Как в приемную комиссию мог попасть поддельный диплом на его имя, он не знает и никогда его не видел. На основании этого следователь пришел к выводу, что, раз Грибов не знает, откуда взялся поддельный диплом, значит, в его действиях отсутствует состав преступления.