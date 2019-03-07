Уральский экс-мэр, пойманный с фальшивым дипломом, снова оказался на муниципальной работе

Мэрия Красноуральска нашла работу своему бывшему руководителю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший мэр города Красноуральска Свердловской области Вячеслав Грибов, ушедший с должности со скандалом после того, как выяснилось, что у него поддельный диплом, снова вышел на работу. Грибова приняли на должность замдиректора дворца спорта «Молодость» ОАО «Святогор», входящего в структуру УГМК, сообщили «URA.RU» в администрации города.

Официальный комментарий в администрации пообещали представить позже. В пресс-службе УГМК сообщили «URA.RU», что «по соглашению о социальном партнерстве с правительством Свердловской области все ледовые арены после завершения строительства передаются на баланс муниципалитетов. Таким образом, Грибова приняла на работу администрация города».

Грибова приняли на должность замдиректора дворца спорта «Молодость» ОАО «Святогор» Фото: dumakrur.ru

Ранее «URA.RU» сообщало, что у мэра Красноуральска Вячеслава Грибова обнаружили поддельный диплом. Силовики установили, что при поступлении в УГТУ-УПИ в приемную комиссию был подан диплом о среднем специальном образовании Екатеринбургского машиностроительного колледжа, который, как теперь установлено, Грибову не выдавался и является поддельным. На основании этого диплома колледжа Грибов получил высшее образование за три года. Следователю Грибов сообщил, что не помнит, кому и как сдавал документы. Как в приемную комиссию мог попасть поддельный диплом на его имя, он не знает и никогда его не видел. На основании этого следователь пришел к выводу, что, раз Грибов не знает, откуда взялся поддельный диплом, значит, в его действиях отсутствует состав преступления.