Уральские хостелы придумали, как обойти запрет на работу в квартирах

Госдума РФ накануне, 7 марта, в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий работу хостелов в жилых домах. Однако у предпринимателей в Екатеринбурге уже есть идеи, как обойти запрет и сохранить бизнес.
Один из сотрудников сети хостелов Young сказал «URA.RU», что законопроект действительно угрожает многим гостиницам закрытием, так как аренда нежилых помещений стоит слишком дорого. Однако у предпринимателей остается шанс приспособить квартиры под прием гостей.
«Если квартира находится на первом этаже, ее можно перевести в статус нежилого помещения, если построить отдельный вход. Для этого надо будет также выполнить все нормы безопасности. Поменять статус квартиры можно и на втором этаже, но только если помещение под ней тоже нежилое и имеет вход с улицы», — сказал собеседник агентства и заметил, что на это потребуются значительные средства.
Игроки рынка отмечают, что смена статуса жилья может затянуться даже на год. Владелец хостела «Атискун» Илья (не назвал фамилию) предложил свой рецепт решения проблемы: «В законе говорится, что квартиры нельзя превращать в гостиницы. Но моя жилплощадь остается квартирой, и я, как собственник, могу распоряжаться ей по своему усмотрению. Люди, которые у меня ночуют, это мои гости».
При этом депутат Госдумы Дмитрий Ионин в беседе с «URA.RU» уточнил, что, поскольку горожанин будет заниматься коммерческой деятельностью, его можно привлечь к ответственности. «Люди постоянно жаловались мне на шум, грязь от хостелов. Но максимум, что мы могли сделать, — это привести туда участкового или Роспотребнадзор и наказать за какое-нибудь небольшое нарушение. Теперь же рычаги давления стали куда жестче», — заявил депутат.