Теннисист Кафельников считает «глубокой ошибкой» стремление спортсменов попасть в Госдуму

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников раскритиковал стремление спортсменов заниматься политикой, назвав его «глубокой ошибкой». Об этом бывший спортсмен высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Считаю это глубокой ошибкой. Мы должны отдаваться тому делу, которому посвятили всю жизнь. Я считаю, что единственное направление, в котором стоит ко мне прислушиваться, — это спорт, теннис», — заявил Кафельников.
Отвечая на вопрос, готов ли он попробовать себя в роли депутата, теннисист отметил, что не считает себя компетентным в этой сфере. По словам Кафельникова, сейчас он уделяет много внимания детско-юношескому спорту, в том числе посещает юниорские турниры и общается с родителями несовершеннолетних спортсменов.
В Государственной думе работают многие спортсмены, завоевавшие награды, в том числе на соревнованиях международного уровня. Сейчас в Думе заседают боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, биатлонисты Сергей Чепиков и Владимир Драчев, фигуристка Ирина Роднина и другие.