Жильцы многоэтажки на Урале жалуются на аллергию и винят застройщика

Для отделки квартир в «Хрустальных ключах» использовались безопасные материалы, заявили в ЛСР Фото: lsr.ru

В Екатеринбурге распространяется информация о жалобах жильцов комплекса «Хрустальные ключи» на аллергию. Некоторые подозревают, что причиной могло стать использование специфических строительных материалов при возведении или отделке дома.

«Постоянно проживаю вторую неделю, спустя неделю появилась крапивница. Я не аллергик. Все продукты, которые попадали под сомнение, исключены, но симптомы остаются. Возможно, реакция на стройматериалы», — написала одна из жительниц ЖК на форуме жильцов. Другая покупательница квартиры в «Хрустальных ключах» заявила о похожих симптомах.

В «Группе ЛСР», которая является застройщиком жилого комплекса, опровергают возможность вредного воздействия стройматериалов на жильцов. «„Группа ЛСР“ применяет для отделки квартир только сертифицированные материалы, безопасность использования которых подтверждена документально. Перед вводом дома в эксплуатацию были пройдены все соответствующие государственные комиссии», — заявили «URA.RU» в пресс-службе застройщика.