В Кургане нашли лазейку в законе, чтобы не давать участки многодетным семьям

Мать троих детей из Кургана Ирина Мальцева пожаловалась «URA.RU», что ей отказали в выделении участка на основании того, что большой дом есть у отца ее мужа. По ее словам, такой случай — далеко не единичный. Корреспонденты агентства направили запрос в мэрию, чтобы выяснить, соответствует ли это действующему законодательству.
«Сразу поясню, что у нас с мужем ничего нет. Живем на съеме, прописаны у свекра, у которого дом 170 кв. м. Но ни доли, ни наследства в нем не имеем. Так вот, пришел ответ от жилищной инспекции, что мы не нуждаемся в улучшении жилищных условий», — написала Ирина Мальцева.
В администрации Кургана уточнили, что, согласно Жилищному кодексу, членами семьи собственника считаются супруг или супруга, его дети и родители. Также членами семьи могут быть признаны другие иждивенцы и иные граждане, если вселены в качестве члена семьи.
Ирине Мальцевой также предложили лично обратиться за консультацией в городской департамент архитектуры и строительства.