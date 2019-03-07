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В Кургане нашли лазейку в законе, чтобы не давать участки многодетным семьям

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 17:32
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Разное. Курган, многодетная семья, дети, зима
Семье с тремя детьми отказали в выделении участкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мать троих детей из Кургана Ирина Мальцева пожаловалась «URA.RU», что ей отказали в выделении участка на основании того, что большой дом есть у отца ее мужа. По ее словам, такой случай — далеко не единичный. Корреспонденты агентства направили запрос в мэрию, чтобы выяснить, соответствует ли это действующему законодательству.

«Сразу поясню, что у нас с мужем ничего нет. Живем на съеме, прописаны у свекра, у которого дом 170 кв. м. Но ни доли, ни наследства в нем не имеем. Так вот, пришел ответ от жилищной инспекции, что мы не нуждаемся в улучшении жилищных условий», — написала Ирина Мальцева.

В администрации Кургана уточнили, что, согласно Жилищному кодексу, членами семьи собственника считаются супруг или супруга, его дети и родители. Также членами семьи могут быть признаны другие иждивенцы и иные граждане, если вселены в качестве члена семьи.

Ирине Мальцевой также предложили лично обратиться за консультацией в городской департамент архитектуры и строительства.

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