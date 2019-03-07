Ценам на ипотеку предрекли снижение благодаря новым банковским вкладам

Появление особых банковских депозитов, застрахованных на 10 миллионов рублей, может повлиять на снижение ставок по жилищным кредитам. Такой прогноз дал инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
7 марта в правительство РФ был внесен законопроект об особых условиях для жилищно-сберегательных вкладов россиян. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило сделать для подобных депозитов исключение и увеличить размер страхового покрытия в случае банкротства банка с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
По мнению автора инициативы Анатолия Аксакова, такие вклады «позволят снизить среднюю ставку по этому виду кредитования до 5-6% вместо нынешних 9,57% годовых». Об этом он сообщил в интервью «Парламентской газете».
Впервые об этом законопроекте стало известно год назад, но тогда он был направлен на доработку правительством, уточняет агентство Nation News. О необходимости сделать ипотеку доступной заявлял президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию 20 февраля этого года, напоминает «Национальная служба новостей». В конце 2018 года аналитики отметили, что количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось, добавляет ИА FlashSiberia.