Определена дата начала работы единого номера службы спасения в Свердловской области

По номеру «112» можно вызвать спасателей, медиков и других специалистов в случае ЧП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единый номер службы спасения «112» должен начать полноценную работу в Свердловской области с апреля 2019 года. Соответствующий приказ подписан главой Минкомсвязи Константином Носковым.

Приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Использование единого номера «112» в Свердловской области «в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи (мобильной связи — прим.ред.)» должно начаться с 17 апреля 2019 года, говорится в документе.

При этом помимо номера «112» жители области могут использовать также номера оперативных служб «101» (МЧС), «102» (полиция), «103» (скорая) и «104» (аварийная служба газовой сети). В сетях местной телефонной связи в то же время должны действовать номера «01», «02», «03» и «04». Всех операторов приказ обязывает обеспечить возможность звонков по этим номерам круглосуточно и бесплатно.

Отметим, что единый номер экстренных служб в стране было решено создать в 2012 году, позже его стали внедрять в тестовом режиме. На него можно сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях и иных происшествиях.