Безрукова используют для пиара Тюменской области

Популярность Безрукова, по мнению Артюхова, увеличит интерес к Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов 8 марта встретится с актером Сергеем Безруковым, который приезжает в Тюмень на гастроли. Политик планирует привлечь народного артиста РФ к продвижению нового туристического бренда Тюменской области — сказки Петра Ершова «Конек-горбунок».

«Сергей Витальевич известен как прекрасный чтец и знаток русских сказок. Поэтому я хотел бы попросить его если не поставить „Конька-горбунка“ на сцене своего театра, то хотя бы записать сказку в его чтении. Кроме того, в этом году ты будем отмечать 185-летие сказки — я планирую пригласить Безрукова на этот праздник», — рассказал Артюхов «URA.RU».

«Сергей любим миллионами зрителей, и его участие в проекте увеличит интерес к нашему региону, поспособствует развитию туризма в Тюменской области», — уверен единоросс. Он рассказал, что во всех городах региона создаются культурные центры и тематические парки, посвященные произведению Ершова и самому автору. Несколько тюменских театров организовали по области гастроли с постановками «Конька-горбунка» — спектакли для детей прошли во многих райцентрах.

Добавим, что актер курирует партийный проект «Единой России» «Культура малой родины». В то же время в Тюменской области недавно стартовал местный партпроект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок».

Ранее Артюхов предлагал присвоить имя Ершова тюменскому аэропорту Рощино, но в голосовании победил ученый Дмитрий Менделеев.