Внук Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал, как приготовить буррито. Подписчики оценили шутливую манеру артиста — в видео Пресняков использовал музыку из компьютерной игры «Sims».
«Как приготовить лучший буррито в твоей жизни!» — подписал Пресняков ролик, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Пользователи отреагировали позитивно на видеорецепт и поддержали внука Примадонны. «Ещё хотим в вашем исполнении рецептики», — написала helendraga. «После этого я ваша фанатка», — заявила juliabondarenko1994. «Я даже сохраню рецепт», — поделилась geliya_garipova. «Как говорится — талантливый человек талантлив во всем», — заметил nazaryan1502.
Буррито — это мексиканское блюдо, которое состоит из пшеничной лепешки с разнообразной начинкой. Внутри лепешки могут быть рубленое мясо, жареные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.