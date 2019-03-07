Володин призвал расширить полномочия Кудрина

Счетная палата может получить право проверять «дочки» госкорпораций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков предложили расширить полномочия Счетной палаты, которую сейчас возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин. Они уже внесли пакет документов в Госдуму для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщается на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предлагают разрешить счетной палате проверять не только дочерние структуры госкорпораций и публично-правовые компании, но и вообще любые компании, где есть доля госкорпораций и публично-правовых компаний. «Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного контроля <…> хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах», — цитирует документ РБК.

Инициатива позволит оценивать эффективность использования бюджетных средств и других федеральных ресурсов. Также Володин и Жуков в документе предлагают разрешить Счетной палате осуществлять аудит юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.