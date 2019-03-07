Корпоратив по случаю Международного женского дня в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве пошел не по плану после того, как построенная из бокалов пирамида обрушилась на глазах у собравшихся сотрудников. Видеозапись падающей конструкции появилась в социальных сетях.
«Сбербанк воспользовался услугами специально обученного бармена, который должен был поздравить сотрудниц организации с 8 Марта, но тот эффектно разбил пирамиду из бокалов с шампанским на глазах работников», — пишет агентство Nation News.
На кадрах видно, как бармен под аккомпанемент виолончелей и скрипок подходит к пирамиде из бокалов и начинает наполнять их шампанским. Однако, не успев налить напиток в бокалы верхнего ряда, он задел бутылкой композицию. Пирамида, как карточный домик, начала рушиться на глазах у собравшихся. Однако сотрудники банка не расстроились и принялись снимали происходящее на телефоны.
Сбербанк. Прямо сейчас.— Dmitry Blinnikov (@discojrnt) 7 марта 2019 г.
КРАСИВО! pic.twitter.com/h7P0f7ba3n