Бармен задел бутылкой композицию, и бокалы начали падать и разбиваться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпоратив по случаю Международного женского дня в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве пошел не по плану после того, как построенная из бокалов пирамида обрушилась на глазах у собравшихся сотрудников. Видеозапись падающей конструкции появилась в социальных сетях.

«Сбербанк воспользовался услугами специально обученного бармена, который должен был поздравить сотрудниц организации с 8 Марта, но тот эффектно разбил пирамиду из бокалов с шампанским на глазах работников», — пишет агентство Nation News.

На кадрах видно, как бармен под аккомпанемент виолончелей и скрипок подходит к пирамиде из бокалов и начинает наполнять их шампанским. Однако, не успев налить напиток в бокалы верхнего ряда, он задел бутылкой композицию. Пирамида, как карточный домик, начала рушиться на глазах у собравшихся. Однако сотрудники банка не расстроились и принялись снимали происходящее на телефоны.