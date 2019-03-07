Женщин поздравили с праздником сразу от всех ведомств. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главные новости четверга, 7 марта:

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская собрала компромат на коллег по парламенту и написала об этом в своей новой книге. Правда, потом экс-прокурор Крыма заявила, что на самом деле никаких материалов, порочащих депутатов, в ее тексте нет.

Неизвестный мужчина забросал администрацию Красноярска «коктейлями Молотова». Кадры с видеокамер появились на YouTube. Инцидент произошел как раз тогда, когда в Красноярске находился президент Путин. Он приезжал на открытие Универсиады.

Депутат-единоросс Гасан Набиев, который назвал получателей маленьких пенсий «тунеядцами и алкашами», за два года заработал порядка 70 миллионов рублей. Помимо этого, Набиев владеет весьма солидным имуществом.

Чиновники, силовики и спасатели решили все вместе поздравить женщин с 8 Марта и сделали для них праздничный календарь со своими фотографиями. К делу подошли с юмором и самоиронией. ФСИН обещает приставить к женщинам конвой, «чтобы не похитили поклонники», а в ФСБ точно знают, что каждая дама у своего мужчины единственная, потому что «проверяли».

В соцсетях напали на учителя из Перми за то, что он выглядит лучше любого трудовика из анекдотов. Парня буквально «заклевали», когда его голый торс попал в Instagram. Местное минобразования отказалось увольнять учителя за то, что он молодой и красивый.

Поздравляя прекрасный пол с 8 марта, психолог и телеведущий Павел Раков предложил мэру Москвы Сергею Собянину предоставить женщинам выходной в критические дни. В своем видеообращении он назвал это «ежемесячными выходными».