Неизвестные мужчины не хотели покидать квартиру Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В квартиру к родителям ведущего канала «Дождь» и заместителя главного редактора интернет-издания «Проект» Михаила Рубина ворвались неизвестные мужчины. При себе у них была видеокамера и заготовленный вопрос: «Не стыдно ли вашему сыну продавать родину?»

О произошедшем на своей странице в Facebook рассказал сам Рубин. По его словам, родители открыли дверь неизвестным, поскольку ждали курьера. Мужчины в черных куртках, не представившись, ворвались в квартиру. Женщина пыталась их выгнать, но они «уходить не хотели». Когда матери журналиста удалось выставить их за дверь, мужчины остались в подъезде.

Ведущий отметил, что у «Проекта» было несколько расследований, после которых в адрес редакции поступали угрозы. Одним из таких был материал о деятельности партии ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского, а также о первом заместителе главы администрации президента Алексее Громове. «Нас предупреждали, что могут быть какие-то ответы по этому поводу», — приводит «Дождь» слова Рубина.