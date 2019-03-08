В Петербурге у матери-одиночки с инвалидностью забрали двоих детей

На праздники детей отдадут под опеку бабушки (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Санкт-Петербурге органы опеки забрали двух детей у матери-одиночки с инвалидностью послуху. Это произошло после того, как она не услышала стук пришедшего к ее дочери педиатра и не открыла ему дверь. О произошедшем женщина сама рассказала журналистам.

По ее словам, в ночь на 14 января из-за неспокойного сна сына она не спала. Под утро она не смогла заснуть, поскольку ее дочь проснулась с температурой. Женщина вызвала на дом врача, дала девочке лекарство, легла рядом с детьми и уснула.

Семья проживает в коммунальной квартире. Когда пришла врач, соседи ее впустили в коридор, однако мать не услышала стук в дверь. К тому же накануне ее маленький сын сломал ей слуховой аппарат. Вот только соседи сказали врачу, что женщина спит в алкогольном опьянении, пишет RT. Педиатр позвонила в органы опеки и полицию, которые по приезду начали стучаться в дверь, пытаясь разбудить «пьяную» мать.

Ее разбудила дочь. Женщины пыталась объяснить, что плохо слышит, но это не помогло — ее увезли в полицию для дачи объяснений. Когда она вернулась домой, детей там не было. Сотрудники опеки увезли их больницу, где они должны были находиться до решения об ограничении родительских прав. Мать проводила время с детьми в медучреждении до 22 февраля. В тот день отлучилась, чтобы продлить инвалидность по слуху, а когда вернулась, дочери уже не было — ее увезли в Центр содействия семейному воспитанию №2. Сына же перевели в специальным бокс и запретили матери общаться с ним больше двух часов в день. 5 марта его также перевели в дом ребенка.

Как пояснил журналистам представитель уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Алексеев, органы опеки действовали по закону, а мать давно находилась под их наблюдением из-за ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Суд состоится 11 марта. После шумихи в СМИ детей, как пишет «Фонтанка», хотели отдать под опеку бабушки, однако чиновникам не понравились условия, в которых она проживает. В итоге до суда дети будут находиться по отдельности в приютах.