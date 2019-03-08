Президент Чехии назвал провокацией отказ россиянину во въезде в страну

«Глупая провокация» могла серьезно навредить Чехии уверен Милош Земан Фото: сайт президента Чехии

Запрет на въезд в Чехию одного из членов российской делегации — весьма глупая провокация. Об этом заявил президент страны Милош Земан, выступая в эфире TVBarrandov.

Инцидент, который произошел по вине чешских чиновников, не может быть выгоден Праге, тем более в долгосрочной перспективе. «Я считаю эти действия весьма глупой провокацией, потому что знаю, что российская делегация даже раздумывала над тем, чтобы развернуться и уехать», — приводит RT слова Земана.

Глава Чехии считает, что подобные провокации могут на долгое время осложнить торгово-экономические отношения между двумя странами, передает «Царьград». Заседание межправительственной комиссии, по словам Земана, имело «немалое значение» для их развития.

Ранее сообщалось, что один из сотрудников МИД РФ не смог въехать в Чехию в составе делегации для участия в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, напоминает агентство Nation News. Россиянина не впустили в страну после проверки документов и ему пришлось вылететь обратным рейсом.