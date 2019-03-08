В центре Киева на женском марше подрались радикалы, феминистки и полицейские

В центре Киева на марше, посвященном Международному женскому дню, произошла потасовка между ультраправыми радикалами, феминистками и полицией. Сторонники праворадикальных движений хотели помешать участницам акции пройти по городу и в результате столкнулись с ними. Противников марша оттеснила полиция.
«Потасовка началась, когда формировались колонны для участия в марше. Ультраправые пытались помешать феминисткам пройти по городу; их, в свою очередь, попыталась оттеснить полиция», — пишет «Ридус». Троих мужчин, пытавшихся устроить драку, задержали. Сейчас они находятся в управлении полиции для дачи показаний. Чтобы предотвратить возникновение подобных инцидентов, участников марша сопровождает полиция.
На Михайловской площади в Киевке проходили сразу две акции: марш женщин, организованный феминистками и ЛГБТ-обществом, и митинг радикалов, выступающих за традиционные семейные ценности. Женский марш проходил под лозунгом борьбы за гендерное равенство. Феминистки вышли на марш и начали говорить, что изначально 8 Марта был днем борьбы за права женщин. В ответ сторонники праворадикальных движений обвинили женщин в том, что их речи противоречат идеологии крепкой семьи, передает телеканал 360.