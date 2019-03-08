Воду из-под крана в России признали опасной

Туристам не советуют пить воду из-под крана в 187 странах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россия попала в список стран с опасной водопроводной водой. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактики США.

В перечень 187 стран, где туристам опасно пить воду из-под крана, вошли почти все республики бывшего СССР, в том числе Россия, Украина, Литва, Латвия, пишет «Ридус». При этом исследователи уточнили, что неприятности может вызывать не только грязь в воде, но и бактерии, к которым у иностранных туристов нет иммунитета. Эксперты привели данные Всемирной организации здравоохранения. По информации ВОЗ, грязная вода является причиной заражения холерой, дизентерией, гепатитом А и брюшным тифом. От этих болезней умирает около 800 тысяч человек в год, уточняет агентство Nation News.

При этом безопасной признана водопроводная вода в США, Канаде, Австралии, Японии, Южной Корее и в странах Евросоюза, добавляет телеканал 360.