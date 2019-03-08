08 марта 2019

В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 23:36
Размер текста
-
17
+
Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, война, раскопки, калининград, военный поиск, великая отечественная, вторая мировая, советская каска
В Германии нашли вещи советских граждан, расстрелянных нацистамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Германии во время раскопок нашли вещи более 200 советских и польских граждан, которые были расстреляны нацистами в конце Второй мировой войны. Информацию об этом распространило издание Bild со ссылкой на Краевой союз Вестфалия-Липпе.

По словам директора организации Маттиаса Леба, артефакты были найдены на западе страны — в Арнсбергеском лесу. Специалисты обнаружили больше 400 объектов — столовые приборы, монеты, одежда, обувь и книги. Все это принадлежало 208 полякам и гражданам Советского союза, находившихся на принудительных работах. Их расстреляли в марте 1945 года.

Все найденные предметы свидетельствуют о повседневной жизни каторжников, пишет РИА «Новости». Благодаря им, как подчеркнул Леба, исследователи смогут лучше понять действия и образ мышления нацистов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...