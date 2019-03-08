В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан

В Германии во время раскопок нашли вещи более 200 советских и польских граждан, которые были расстреляны нацистами в конце Второй мировой войны. Информацию об этом распространило издание Bild со ссылкой на Краевой союз Вестфалия-Липпе.
По словам директора организации Маттиаса Леба, артефакты были найдены на западе страны — в Арнсбергеском лесу. Специалисты обнаружили больше 400 объектов — столовые приборы, монеты, одежда, обувь и книги. Все это принадлежало 208 полякам и гражданам Советского союза, находившихся на принудительных работах. Их расстреляли в марте 1945 года.
Все найденные предметы свидетельствуют о повседневной жизни каторжников, пишет РИА «Новости». Благодаря им, как подчеркнул Леба, исследователи смогут лучше понять действия и образ мышления нацистов.