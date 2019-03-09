Звезда американских фильмов оказалась на грани смерти

Вупи Голдберг перенесла тяжелую форму пневмонии Фото: Daniel Langer, wikimedia.org

Американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом она сама сообщила журналистам после того, как пошла на поправку.

Актриса не появлялась на публике на протяжении месяца, после чего дала интервью ABC и рассказала о случившемся. «Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке», — приводит издание The Hollywood Reporter слова Голдберг.

Женщина пояснила, что оба легких были поражены и она была близка к смерти. В заключении интервью она поблагодарила всех за поддержку.

Вупи Голдберг известна российским зрителям ролями в комедии «Заряженное оружие», серии фильмов «Звездный путь», «9/11» и других.