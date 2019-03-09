08 марта 2019

Звезда американских фильмов оказалась на грани смерти

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 05:16
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Вупи Голдберг перенесла тяжелую форму пневмонииФото: Daniel Langer, wikimedia.org

Американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии. Об этом она сама сообщила журналистам после того, как пошла на поправку.

Актриса не появлялась на публике на протяжении месяца, после чего дала интервью ABC и рассказала о случившемся. «Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке», — приводит издание The Hollywood Reporter слова Голдберг.

Женщина пояснила, что оба легких были поражены и она была близка к смерти. В заключении интервью она поблагодарила всех за поддержку.

Вупи Голдберг известна российским зрителям ролями в комедии «Заряженное оружие», серии фильмов «Звездный путь», «9/11» и других.

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