Били, волосы и лицо сожжены: подробности зверского убийства женщины в Челябинске

Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Челябинске. По сообщениям правоохранителей, женщину били и пытались сжечь.
«Волосы и лицо убитой женщины обожжены, одежды ниже пояса нет», — сообщает портал 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, женщина является бездомной. Один из местных жителей, которых опросили на месте убийства, отметил, что вечером 8 марта около мусорных баков кто-то жег костер.
Труп женщины за мусорными баками в субботу утром нашел местный житель, который вышел гулять с собакой. На место приехали полиция и Росгвардия.