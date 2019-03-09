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Били, волосы и лицо сожжены: подробности зверского убийства женщины в Челябинске

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 12:13
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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, костер, огонь
Вечером 8 марта кто-то жег костер на месте убийстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Челябинске. По сообщениям правоохранителей, женщину били и пытались сжечь.

«Волосы и лицо убитой женщины обожжены, одежды ниже пояса нет», — сообщает портал 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, женщина является бездомной. Один из местных жителей, которых опросили на месте убийства, отметил, что вечером 8 марта около мусорных баков кто-то жег костер.

Труп женщины за мусорными баками в субботу утром нашел местный житель, который вышел гулять с собакой. На место приехали полиция и Росгвардия.

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