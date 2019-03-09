08 марта 2019
07 марта 2019

Женщина, сбившая 8 Марта маму с коляской, написала заявление о повреждении авто

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 12:34
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Акция «Обними Башню». Протест жителей Екатеринбурга против сноса недостроенной телебашни, долгострой, полиция, правоохранительные органы, недостроенная телебашня
В происшествии разбирается полицияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина, сбившая 8 марта в Екатеринбурге маму с коляской, подала заявление о повреждении автомобиля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-группе городской полиции.

«Вчера в отдел полиции номер восемь поступили заявления от обеих сторон конфликта. Одна из женщин заявила о наезде автомобилем. Другая — о повреждении её транспортного средства. Мужчины (супруги поссорившихся женщин, — прим. ред.) подали взаимные заявления о побоях. По факту инцидента службой участковых проводится проверка», — сказали агентству в полиции.

Ситуацией также заинтересовался Уральский родительский комитет. Глава организации Владимир Жабреев заявил «URA.RU», что намерен разобраться в происшествии и призвал уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова подключиться к процессу.

Ранее сообщалось, что днем 8 марта жительница коллективного сада на Чусовском тракте наехала на маму с коляской из-за отказа той убрать экскременты за собакой. Женщина получила ушибы коленей и локтя. Ребенок не пострадал.

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