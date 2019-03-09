Хозяин кафе в Подмосковье расстрелял посетителей, отмечавших Женский день

Оружие было использовано в разгар праздника против гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хозяин кафе в подмосковной деревне Шебанцево открыл стрельбу по отмечавшим 8 Марта гостям. Трое госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. Двое — с травмами головы.

«Владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день. В результате в больницу попали пять человек, — передает РИА «Новости». Отмечается, что мужчина начал стрелять, чтобы наказать обидчиков, уточняет издание VSE42.ru. Что стало поводом для ссоры, неизвестно.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Сообщение о происшествии поступило диспетчерам в 4:30 утра.