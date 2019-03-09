СК требует арестовать уволенного за секс-скандал замглавы Росгеологии

Следственный комитет России (СКР) будет требовать ареста бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга. Об этом сообщила представитель СУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
«Следствие намерено сегодня ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горринга меры в виде заключения под стражу», — цитирует Врадий «Интерфакс». Заявление представители СКР подадут 9 марта в Домодедовский суд Московской области.
Скандал с Горрингом разгорелся после появления в сети видео, где топ-менеджер госкорпорации обсуждает свою интимную жизнь и нецензурно бранит подчиненную, напоминает агентство Nation News. Решение об его отставке с поста первого замглавы Росгеологии было принято лично министром природных ресурсов и экологии России (экс-губернатором ЯНАО) Дмитрием Кобылкиным.
8 марта при попытке улететь в Сочи бывшего топ-менеджера Росгеологии задержали в московском аэропорту Внуково, отмечает телеканал RT. Бизнесмен купил билеты на три рейса и пошел на регистрацию, пропустив первые два вылета. Во время оформления его задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска. Как сообщает телеканал 360, позже стало известно, что Горринг может быть причастен к мошенничеству, связанному с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области.