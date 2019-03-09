Житель Владимира умер во время поедания блинов

Во Владимире скоропостижно скончался участник конкурса по поеданию блинов. «Скорая помощь» не смогла помочь 45-летнему мужчине, сообщает местный портал «Зебра ТВ».
ЧП произошло 8 марта, во время масленичных гуляний возле кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе. Мужчина участвовал в конкурсе по поеданию блинов, когда ему неожиданно стало плохо. Горожанин упал на землю. Ему пытались оказать первую помощь, но безрезультатно. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» констатировала смерть горожанина, сообщает агентство Nation News.
Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Назначено вскрытие. Между тем, в мэрии Владимира СМИ не подтвердили факт несчастного случая.