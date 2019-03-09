С противниками храма Екатерины будут бороться на их территории

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 19:34
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Храм святой Екатерины, эскизы, эскиз, храм святой екатерины
Битва за храм продолжится в соцсетяхФото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
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Битва за храм

Сторонники строительства храма Святой Екатерины в сквере у Октябрьской площади в Екатеринбурге вышли на новую для себя территорию. Православные активисты открыли канал в мессенджере Telegram.

Канал с названием «Екатерининский собор» был создан 7 марта — на данный момент на него подписаны чуть более трех сотен человек. Создатели канала говорят о его запуске так: «Действительно светлый день». Авторы отмечают, что бытующее среди екатеринбуржцев название будущего религиозного сооружения — «храм на драме» — в действительности ему не подходит. «Мирянам простительно», — снисходительно отмечают православные.

Противники строительства храма Екатерины обняли сквер у театра драмы

Создатели канала знают, кто выступает против них, и в курсе, что «здесь [в Telegram] их большинство». Сторонники храма отмечают, что пришли в соцсети, чтобы «поговорить спокойно» на эту тему. На данный момент в канале появилось всего два поста, первый приветственный, второй — анонс молебна Святой Екатерине, который состоится 17 марта на месте будущей стройки. Это будет не первая публичная активность сторонников храма — 17 февраля они провели пикет в поддержку храма.

Противники православных активистов тоже не дремлют: 2 марта они «обняли» сквер у театра драмы. Акция, на которую пришли около 500 человек, активно рекламировалась в Telegram, в том числе через канал урбаниста Дмитрия Москвина «Коренной екатеринбуржец» (больше тысячи участников).

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