Московские аэропорты задержали полсотни рейсов вслед за Пулково

Московские аэропорты отменили и задержали более 50 рейсов, назначенных на 9 марта. Задержка рейсов связана с сильным снегопадом в столице.
«В аэропорту Домодедово семь рейсов задержали и 12 отменили. В Шереметьево 18 рейсов задержали и один отменили. Во Внуково семь рейсов задержали и шесть отменили», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В аэропорту Жуковский отменен только один рейс.
Ранее из-за метели и сильного ветра на неопределенный срок был закрыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Некоторые самолеты отправились на запасные аэродромы.