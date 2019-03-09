Московские аэропорты задержали полсотни рейсов вслед за Пулково

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 20:39
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолеты, сугробы, зима
Задержка рейсов связана с сильным снегопадомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московские аэропорты отменили и задержали более 50 рейсов, назначенных на 9 марта. Задержка рейсов связана с сильным снегопадом в столице.

«В аэропорту Домодедово семь рейсов задержали и 12 отменили. В Шереметьево 18 рейсов задержали и один отменили. Во Внуково семь рейсов задержали и шесть отменили», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В аэропорту Жуковский отменен только один рейс.

Ранее из-за метели и сильного ветра на неопределенный срок был закрыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Некоторые самолеты отправились на запасные аэродромы.

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