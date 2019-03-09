В Челябинской области на трассе заглох пассажирский автобус. Инцидент случился на 1742-м километре трассы М-5 «Урал», где ранее произошло ДТП с участием автобуса с детьми. В момент новой аварии в автобусе находились 50 пассажиров.
«Автобус с неисправными тормозами, перевозил 50 отдыхающих с горнолыжного курорта в город Челябинск», — сообщает пресс-служба Управления федеральных дорог «Южный Урал». Водитель транспортного средства вызвал запасной автобус из Челябинска. К месту остановки автобуса уже направляются сотрудники МЧС из Златоуста.
Ранее на этом же месте в аварию попал автобус с детьми. Тогда автобус уходил от столкновения и съехал на обочину. ДТП произошло из-за сильного снегопада. Детей, находившихся в автобусе, пришлось эвакуировать.