Экс- участница популярного трио SEREBRO Елена Темникова призналась, что подверглась травле из-за болезни, которая испортила ее кожу на лице. признание певица сделала, став гостьей шоу Регины Тодаренко «Пятница с Региной».
Во время интервью Темникова рассказала, что очень долго страдала от травли в Интернете. Пользователи допекали ее вопросами и злобными комментариями о состоянии кожи. «Что, слабо сходить к косметологу? — Вы реально думаете, что я не умываюсь, не хожу к косметологу, ничего не делаю. Боже! Я же девочка, я плакала от бессилия», — цитирует слова певицы «Дни.ру».
После многочисленных визитов к врачам столичной клиники, Елене эндокринолог смогла поставить диагноз. «У меня были проблемы со щитовидкой», — поделилась звезда. Она рассказала, что до сих пор принимает витамины для улучшения работы щитовидной железы.
Ранее бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что известный музыкальный продюсер Максим Фадеев делал из них «сексуальных „террористок“, потому что лучше всего продаются эротика и скандалы».