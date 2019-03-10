09 марта 2019

Националисты сорвали выступление Порошенко: покалечили полицейских, скакали на машинах кортежа

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 02:37
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Евромайдан. Киев (Украина), полиция, оцепление, беркут, щиты
Украинские националисты побили полицейских в ходе попытки добраться до президентаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Представители запрещенной в России организации «Национальный корпус» устроили беспорядки на выступлении президента Украины Петра Порошенко в Черкассах. Националисты пытали прорваться к сцене, где говорил украинских лидер, в результате чего завязалась потасовка с полицией. Сам Порошенко вынужден был сбежать.

Во время выступления президента активисты выкрикивали: «Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!» Они требовали наказать фигурантов дела о хищении в области оборонной промышленности — Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщает «Страна.ua». Порошенко покинул мероприятие в сопровождении охраны.

Однако, по сообщению пресс-службы полиции Черкасской области, националисты хотели прорваться на сцену и для этого применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия. Между стражами порядка завязалась драка. Как пишет «Царьград», травмы в потасовке получили 15 полицейских, в том числе начальник полиции Черкасской области Валерий Лютый. У него разбито лицо.

Издание уточняет, что ближе всех к действующему главе государства подобрался лидер «Нацкорпуса», который забрался на капот патрульного автомобиля кортежа Порошенко, но его оттуда скинули.

По факту произошедшего следователи открыли уголовное дело по двум статьям, уточняет RT.

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