Представители запрещенной в России организации «Национальный корпус» устроили беспорядки на выступлении президента Украины Петра Порошенко в Черкассах. Националисты пытали прорваться к сцене, где говорил украинских лидер, в результате чего завязалась потасовка с полицией. Сам Порошенко вынужден был сбежать.
Во время выступления президента активисты выкрикивали: «Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!» Они требовали наказать фигурантов дела о хищении в области оборонной промышленности — Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщает «Страна.ua». Порошенко покинул мероприятие в сопровождении охраны.
Однако, по сообщению пресс-службы полиции Черкасской области, националисты хотели прорваться на сцену и для этого применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия. Между стражами порядка завязалась драка. Как пишет «Царьград», травмы в потасовке получили 15 полицейских, в том числе начальник полиции Черкасской области Валерий Лютый. У него разбито лицо.
Издание уточняет, что ближе всех к действующему главе государства подобрался лидер «Нацкорпуса», который забрался на капот патрульного автомобиля кортежа Порошенко, но его оттуда скинули.
По факту произошедшего следователи открыли уголовное дело по двум статьям, уточняет RT.