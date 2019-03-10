Скромная Вероника на все 100% вжилась на сцене в образ Леди Гага Фото: официальный сайт телеканала «Россия 1»

На народном сезоне шоу «Один в один» на телеканале «Россия» 19-летняя Вероника Мохирева из Екатеринбурга привела в полный восторг жюри, точно повторив выступление Леди Гага с песней « Born this way». Артисты и музыканты, наблюдавшие за выступлением уралочки пообещали ей большое будущее.

Воссоздать сценический образ Леди Гага для Вероники стало заданием от наставницы Анастасии Стоцкой. По условиям шоу постоянные звездные наставники крутят барабан и волей случая получают образ для перевоплощения, выбирают себе по одному новому участнику и вместе с ним начинают путь к преображения. Стоцкая после выступления подопечной отметила, что у девушки настоящий талант. «Очень талантливый человек, у которой большое будущее», — отметила звёздная наставница.

Не менее восторженные высказывания были и у членов жюри. Певец и шоумен Тимур родригес отметил, что Вероника оставила от номера самое лучшее впечатление, актриса Марина Федункив была поражена «драйвом и бешеной энергетикой», которая шла со сцены, а актер Юрий Стоянов больше десятка раз повторил имя девушки, ее возраст и место жительства, говоря о том, что Вероника легко отработала такой сложный номер. «Я думаю, откуда у нее эта легкость? Я скажу, что она была абсолютно свободна. Свобода эта появилась от полного знания материала, от хорошего владения своим голосом», — сделал вывод артист.

О себе Вероника Мохирева рассказала, что всегда была хулиганкой, тем не менее смогда закончить школу с золотой медалью и в Москве поступить в театральное училище. Как отметили ведущие шоу, Вероника стала самой молодой участницей, которая в этом сезоне вышла на сцену.