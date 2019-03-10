Оленеводы обогатились, тоннами продавая гордость Ямала в Китай

Оленям на Ямале грозит массовый падеж Фото: pixabay.com

В Китае растет спрос на ямальское пантовое сырье — рога молодых оленей с кровью. Ежегодно из ЯНАО в Китайскую народную республику экспортируется около 500 тысяч тонн этой продукции для изготовления полулегальных лекарственных снадобий. При этом стоимость одного килограмма достигает свыше 3,5 тысячи рублей, хотя еще пять лет назад за него давали 500 рублей.

«Сегодня поголовье оленей в ЯНАО достигло уже 770 тысяч, это самое большое стадо в мире», — пишет «Российская газета». По данным издания, в ямальской Арктике запасов корма для рогатого скота хватит лишь для половины животных, что грозит в скором времени массовым падежом. В связи с этим жители тундры нуждаются в глубокой переработке сырья: когда с одного оленя можно получить максимальную выгоду.

Издание отмечает, что сегодня глубина переработки оленей составляет не более 60%. Часть пантового сырья утилизируется. Кроме того, в России отсутствуют ГОСТы на пантовое сырье, нет порядка выдачи разрешений на заготовку и переработку рогов. «Если бы этот пробел в законодательстве был решен, экспорт сырья можно было бы увеличить в несколько раз», — уточняет «Российская газета».

Ранее «URA.RU» сообщало, что годовой оборот на черном рынке оленьих рогов на Ямале, по неофициальным подсчетам, составляет около семи млрд рублей. Эксперты агентства рассказали, что после перекупщиков панты попадают в фармацевтические компании, где из них производят лекарства и биологические добавки.