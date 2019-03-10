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В Сургуте мужчина скончался от свиного гриппа

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 20:28
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Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, реанимация
За жизнь мужчины боролись с конца февраляФото: depositphotos.com © URA.RU

Пациент Сургутской окружной клинической больницы (ОКБ) скончался от неизвестного штамма свиного гриппа. Мужчина боролся с болезнью с конца февраля.

«Мужчина обратился в местную больницу 27 февраля. В тот же день его госпитализировали в инфекционное отделение ОКБ с признаками ОРВИ», — сообщает Telegram-канал Mash. Несмотря на усилия врачей, заболевшему становилось только хуже. Позже его перевели в реанимацию, где 6 марта он умер.

Получить оперативный комментарий от Департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось. В региональном Роспотребнадзоре на звонок не ответили.

Ранее в окружной клинической больницы Нефтеюганска от гриппа скончались сразу три пациента. Все умершие — люди пожилого возраста, которые ранее не были привиты от гриппа.

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