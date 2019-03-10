В Сургуте мужчина скончался от свиного гриппа

Пациент Сургутской окружной клинической больницы (ОКБ) скончался от неизвестного штамма свиного гриппа. Мужчина боролся с болезнью с конца февраля.
«Мужчина обратился в местную больницу 27 февраля. В тот же день его госпитализировали в инфекционное отделение ОКБ с признаками ОРВИ», — сообщает Telegram-канал Mash. Несмотря на усилия врачей, заболевшему становилось только хуже. Позже его перевели в реанимацию, где 6 марта он умер.
Получить оперативный комментарий от Департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось. В региональном Роспотребнадзоре на звонок не ответили.
Ранее в окружной клинической больницы Нефтеюганска от гриппа скончались сразу три пациента. Все умершие — люди пожилого возраста, которые ранее не были привиты от гриппа.