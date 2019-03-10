09 марта 2019
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Уралец, взявший в заложники семью, был вооружен учебной гранатой

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 20:59
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Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
У мужчины была граната Ф-1Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Екатеринбурга, который взял в заложники свою семью и угрожал взорвать дом, был вооружен учебной гранатой. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах.

«Мужчина был вооружен учебной гранатой Ф-1. Специалисты изъяли ее для утилизации. Угрозы населению нет», — уточнил источник информагентства.

Чтобы обезвредить мужчину, на место выехали три сотрудника ГИБДД и два взрывотехника из «Урал-вымпел». Сейчас этот вопрос уже снят с контроля.

Ранее стало известно, что екатеринбуржец взял в заложники свою семью и угрожал взорвать дом, в котором он проживает. Силовики, выехавшие на место происшествия, пытались обезвредить мужчину в течение трех часов. В итоге полицейские смогли задержать виновника и позже передали его санитарам психиатрической больницы.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области от комментариев воздержались. Пресс-секретарю областной ФСБ дозвониться не удалось.

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