Уралец, взявший в заложники семью, был вооружен учебной гранатой

Житель Екатеринбурга, который взял в заложники свою семью и угрожал взорвать дом, был вооружен учебной гранатой. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах.
«Мужчина был вооружен учебной гранатой Ф-1. Специалисты изъяли ее для утилизации. Угрозы населению нет», — уточнил источник информагентства.
Чтобы обезвредить мужчину, на место выехали три сотрудника ГИБДД и два взрывотехника из «Урал-вымпел». Сейчас этот вопрос уже снят с контроля.
Ранее стало известно, что екатеринбуржец взял в заложники свою семью и угрожал взорвать дом, в котором он проживает. Силовики, выехавшие на место происшествия, пытались обезвредить мужчину в течение трех часов. В итоге полицейские смогли задержать виновника и позже передали его санитарам психиатрической больницы.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области от комментариев воздержались. Пресс-секретарю областной ФСБ дозвониться не удалось.