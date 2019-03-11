Ямальцы собирают помощь семье оленевода, погибшего в тундре

Ямальцы собирают помощь семье оленевода Николая Хоротэтто, чей труп был найден в тундре 4 марта в окровавленной одежде. О желании помочь детям и супруге погибшего заявил депутат окружного Заксобрания Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети Instagram.
«Можно сидеть в интернете, обсуждать и искать виновных, но всегда считал, что самое важное — это действовать. Сейчас необходимо помочь его семье — маленьким детям и жене. Беру эту ответственность на себя, и остальных призываю присоединиться. Бесполезными словами мы им не поможем. Надо быстро принять решение о первоочередных мерах, которые помогут семье Николая Хоротэтто», — отметил Яунгад. В комментариях к посту в соцсети пользователи поддержали инициативу депутата. Некоторые из подписчиков стали интересоваться, чем они могут помочь в сложившейся ситуации.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» депутат отметил, что в первую очередь семье нужно помочь с жильем. «В тундре без мужа и отца им будет тяжело. Окажем юридическую помощь с оформлением документов. Люди также готовы оказать материальную помощь», — говорит Яунгад.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Николай Хоротэтто был найден мертвым, после того как уехал за соляркой на буровую скважину. Тело оленевода нашел его младший брат. Позже в социальной сети автор паблика «Голос Тундры» Ейко Сэротэтто предположил, что оленевода убили сотрудники одного из местных предприятий. Подобную версию в окружном ОМВД «URA.RU» не подтвердили. Там заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас проводится ряд экспертиз.