В российских автобусах появятся подушки безопасности

Также планируется усилить каркас и крепление сидений Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ГИБДД предложили оборудовать все пассажирские автобусы в России подушками безопасности. Ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт, где ее одобрили. Об этом сообщил руководитель отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

«Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий дополнительные требования к транспортным средствам категории М-2, М-3 (автобусы), которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров», — приводит его слова ТАСС.

Кроме оснащения подушками безопасности, ведомство предлагает усилить каркас и крепление сидений, пишет «Газета Кемерова». Такие меры должны помочь людям выжить даже в страшных авариях. Чипурин отметил, что государственный стандарт планируется разработать и реализовать к началу 2020 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце февраля на итоговой коллегии попросил МВД принять дополнительные меры для повышения безопасности общественного транспорта.