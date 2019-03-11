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Уральский исследователь предупредил, что уктусский маньяк ищет новую жертву. ВИДЕО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:23
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Ночью на склоне горы были видны вспышкиФото: скриншот видео, Валентин Дегтерев

Уральский исследователь Валентин Дегтерев заявил, что маньяк, убивший на Уктусских горах в Екатеринбурге двух девушек, вернулся за новой жертвой. Радиолюбитель из Нижнего Тагила предоставил видеодоказательства и указал на мистические совпадения.

Как рассказал «URA.RU» Дегтерев, в ночь с 6 на 7 марта на Уктусских горах раздались выстрелы. Якобы вспышки от них зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Пока наши следственные органы ищут жестокого убийцу двух девушек, тот опять начал стрелять», — заявил исследователь.

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Он уточнил, что «стреляли в том самом месте, где и были убиты две девушки». Дегтерев также отметил, что у одной из убитых — Натальи Кузнецовой, 7 марта был день рождения.

По мнению нижнетагильца, маньяк «знает, что за ним следят, его это возбуждает и заводит». При этом исследователь отмечает, что преступник очень осторожен и близко к камере не подходит. «Боюсь, что скоро он устроит новое убийство», — предостерегает Дегтерев.

В СКР по Свердловской области не смогли оперативно прокомментироват инцидент для «URA.RU». Тела екатеринбурженок Ксении Солтановой и Наталья Кузнецовой были найдены на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в августе прошлого года. Расследование продолжается, убийца пока не пойман.

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