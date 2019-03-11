Названы регионы с самой высокой безработицей среди молодежи

Дипломы молодых людей «никому не нужны» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ряде регионов России безработица среди молодежи носит массовый характер. Об этом сообщил директор Центра статистики и науки о данных Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Павел Смелов в интервью «Российской газете».

По его данным, большая часть выпускников учебных заведений в возрасте 20-24 года не могут трудоустроиться в республике Саха. Там молодежная безработица превышает 73%. За Якутией следуют Мурманская область (62%), Астраханская область (54,7%), Хакасия (54,5%) и Смоленская область (53,8%). Смелов назвал и основные причины массовой безработицы. «В этих регионах просто нет работы, либо дипломы, полученные молодежью при обучении, никому не нужны», — уточнил он.

Ранее Минтруд назвал регионы с самым низким уровнями безработицы. В ТОП-5 вошли Севастополь, Ленинградская, Калужская, Липецкая и Нижегородская области, напоминает «Национальная служба новостей».