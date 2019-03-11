В Раде объяснили, как Украина стала «заложником Кремля»

Украина вынуждена отмечать 9 мая вместе с Россией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина стала «заложником Кремля» с мая 1945 года из-за разных часовых поясов. Когда весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая, Киев вынужден отмечать 9 мая вместе с Россией, заявил депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

«Эдуард Леонов подчеркнул, что „вопрос 9 мая“ является „вопросом одного часа“, и пояснил, что когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже наступило 9 число», — пишут argumenti.ru. Время в Киеве на час меньше, чем в Москве.

Акт о безоговорочной капитуляции Германии вступил в силу 8 мая в 23:01, а вторичное подписание капитуляции состоялось под Берлином в ночь на 9 мая.

В 2018 году Верховная рада внесла законопроект об отмене Дня Победы на Украине, до этого был отменен и День защитника Отечества. Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил граждан, которые никак не отреагировали на 23 февраля.