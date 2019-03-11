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Все сайты ямальского правительства стали недоступны

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:27
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клипарт Копьютеры и соц сети, браузер, поломка, сбой, компьютер, отсутствие связи, сеть, интернет
Единая платформа сайтов ямальского правительства сломаласьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Все сайты, работающие на единой информационной платформе ямальского правительства, одновременно перестали работать. Это коснулось самого сайта правительства ЯНАО, большинства ямальских департаментов и некоторых администраций ямальских городов. При попытке зайти на них пользователи видят лишь сообщение об ошибке.

В пресс-службе правительства Ямала сообщили, что пока на сайте ведутся технические работы. «Сейчас мы связываемся с разработчиками и пытаемся выяснить причины сбоя», — прокомментировали в правительстве ЯНАО.

Отметим, что в 2018 году на Ямале была разработана информационная система, на основе которой строились сайты большинства ямальских ведомств, горадминистраций и самого правительства ЯНАО. Единая система была задумана, чтобы сделать все официальные сайты органов власти в регионе единообразными, удобными для пользователей, а также для функционирования системы «Электронное правительство».

С прошлого года большая часть ведомств уже переключилась на работу на новой платформе и сменили доменные имена своих сайтов. Так, например, бывший домен департамента АПК выкупили мошенники и теперь продают там дипломы о высшем образовании.

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