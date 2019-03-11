Все сайты ямальского правительства стали недоступны

Все сайты, работающие на единой информационной платформе ямальского правительства, одновременно перестали работать. Это коснулось самого сайта правительства ЯНАО, большинства ямальских департаментов и некоторых администраций ямальских городов. При попытке зайти на них пользователи видят лишь сообщение об ошибке.
В пресс-службе правительства Ямала сообщили, что пока на сайте ведутся технические работы. «Сейчас мы связываемся с разработчиками и пытаемся выяснить причины сбоя», — прокомментировали в правительстве ЯНАО.
Отметим, что в 2018 году на Ямале была разработана информационная система, на основе которой строились сайты большинства ямальских ведомств, горадминистраций и самого правительства ЯНАО. Единая система была задумана, чтобы сделать все официальные сайты органов власти в регионе единообразными, удобными для пользователей, а также для функционирования системы «Электронное правительство».
С прошлого года большая часть ведомств уже переключилась на работу на новой платформе и сменили доменные имена своих сайтов. Так, например, бывший домен департамента АПК выкупили мошенники и теперь продают там дипломы о высшем образовании.