В Зауралье осудили многодетную мать, которая на три дня оставила детей без еды

Жительницу Альменевского района Курганской области приговорили к 290 часам обязательных работ за неисполнение обязанностей по воспитанию троих детей. Женщина злоупотребляла алкоголем и могла на несколько дней оставить малолетних без еды, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.
«Мать троих детей систематически злоупотребляла спиртным в присутствии малолетних, на фоне чего устраивала скандалы, приглашала в дом посторонних, лишая детей возможности полноценного отдыха и создавая нездоровую обстановку для их проживания и развития», — заявили в надзорном органе. Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлено, что в октябре 2018 года женщина оставила детей в неотапливаемом доме на три дня без присмотра взрослых и без пищи. «Малолетние были вынуждены питаться найденными грязными овощами», — уточнили в ведомстве.
Альменевский районный суд признал нерадивую мать виновной в преступлении, предусмотренном ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В связи с подобными случаями и выявленными фактами насилия в отношении детей в настоящее время возбуждены уголовные дела по этой же статье в Кетовском и Лебяжьевском районах Курганской области. По ним ведется предварительное следствие.